Thermo Fisher Scientific Aktie
WKN: 857209 / ISIN: US8835561023
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21.10.2026 12:05:49
Thermo Fisher Scientific Profit Climbs In Q3
(RTTNews) - Thermo Fisher Scientific (TMO) revealed earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $1.721 billion, or $4.64 per share. This compares with $1.616 billion, or $4.27 per share, last year.
Excluding items, Thermo Fisher Scientific reported adjusted earnings of $2.477 billion or $6.68 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 9.1% to $12.137 billion from $11.122 billion last year.
Thermo Fisher Scientific earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.721 Bln. vs. $1.616 Bln. last year. -EPS: $4.64 vs. $4.27 last year. -Revenue: $12.137 Bln vs. $11.122 Bln last year.
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