Thermo Fisher Scientific Aktie
WKN: 857209 / ISIN: US8835561023
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23.04.2026 12:06:30
Thermo Fisher Scientific Q1 Profit Climbs
(RTTNews) - Thermo Fisher Scientific (TMO) released earnings for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $1.651 billion, or $4.43 per share. This compares with $1.507 billion, or $3.98 per share, last year.
Excluding items, Thermo Fisher Scientific reported adjusted earnings of $2.027 billion or $5.44 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 6.2% to $11.005 billion from $10.364 billion last year.
Thermo Fisher Scientific earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.651 Bln. vs. $1.507 Bln. last year. -EPS: $4.43 vs. $3.98 last year. -Revenue: $11.005 Bln vs. $10.364 Bln last year.
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