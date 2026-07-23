Thermo Fisher Scientific Aktie

Thermo Fisher Scientific für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 857209 / ISIN: US8835561023

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.07.2026 12:13:11

Thermo Fisher Scientific Q2 Income Climbs

(RTTNews) - Thermo Fisher Scientific (TMO) released a profit for its second quarter that Increases, from last year

The company's earnings totaled $1.736 billion, or $4.68 per share. This compares with $1.617 billion, or $4.28 per share, last year.

Excluding items, Thermo Fisher Scientific reported adjusted earnings of $2.241 billion or $6.03 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 10.5% to $11.994 billion from $10.855 billion last year.

Thermo Fisher Scientific earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $1.736 Bln. vs. $1.617 Bln. last year. -EPS: $4.68 vs. $4.28 last year. -Revenue: $11.994 Bln vs. $10.855 Bln last year.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Thermo Fisher Scientific Inc

mehr Nachrichten