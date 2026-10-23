Thermo Fisher Scientific stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Thermo Fisher Scientific lud am 21.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 316,30 ARS präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Thermo Fisher Scientific ein EPS von 257,83 ARS je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,20 Prozent auf 18 203,44 Milliarden ARS aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14 775,82 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at