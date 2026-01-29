Thermo Fisher Scientific Aktie
WKN: 857209 / ISIN: US8835561023
|
29.01.2026 16:13:59
Thermo Fisher Scientific Stock Falls 4% Despite Positive Q4 Financial Report
(RTTNews) - Shares of Thermo Fisher Scientific Inc. (TMO) are moving down about 4 percent despite reporting increased net income in the fourth quarter, which went up to $1.96 billion from $1.83 billion in the previous year.
Currently, TMO is trading at $583.03, down 4.11 percent, over the previous close of $608.02 on the New York Stock Exchange. It has traded between $385.46 and $643.99 in the last one year.
The company's adjusted net income increased to $2.48 billion from $2.34 billion in the previous year.
