22.10.2026 06:31:29

Thermo Fisher Scientific verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Thermo Fisher Scientific hat am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 4,64 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Thermo Fisher Scientific noch ein Gewinn pro Aktie von 4,27 USD in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,13 Prozent auf 12,14 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,12 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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