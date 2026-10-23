Thermo Fisher Scientific verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Thermo Fisher Scientific hat am 21.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 62,35 Milliarden BRL umgesetzt, gegenüber 60,60 Milliarden BRL im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at