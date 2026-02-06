Thermon Group: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Thermon Group hat am 05.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,55 USD. Im Vorjahresviertel hatte Thermon Group 0,540 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 134,4 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 147,3 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at