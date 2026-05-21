Thermon Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Thermon Group hat am 19.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,08 USD. Im letzten Jahr hatte Thermon Group einen Gewinn von 0,500 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 148,3 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 134,1 Millionen USD umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 1,36 USD. Im letzten Jahr hatte Thermon Group einen Gewinn von 1,57 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 536,26 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 498,21 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at