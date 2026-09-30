Thermopylae Capital präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Thermopylae Capital hat am 28.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,040 CAD. Im Vorjahr hatten -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at