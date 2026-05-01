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01.05.2026 22:03:01
Thermos Recalls 8.2 Million Jars and Bottles After Customers Are Injured
The company received reports that the stoppers on some of its products had “forcefully ejected,” striking customers and causing permanent vision loss in a few cases, safety regulators said.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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