Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
10.06.2026 14:53:00
These ‘nerds’ earned millions betting on space years before the SpaceX IPO made it cool
Everyday investors — like a Star Trek fan, an accountant and an engineer — buy satellite imagery, track planes and visit rocket-launch sitesWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!