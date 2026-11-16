RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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16.11.2026 16:47:00
These 13 S&P 500 stocks can rise up to 70% over the next year, according to analysts
Consensus earnings estimates have continued to increase, especially for semiconductor manufacturers whose share have declined significantly since the end of September, which underscores several calls for investors to load up on stocks.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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