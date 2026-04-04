The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
|
04.04.2026 16:45:00
These 2 Dividend Stocks Are Worth Buying More of While the Market Is Distracted
Chances are, unless you focus on smallish industrial companies with specialized market dominance and solid earnings and dividend growth, you've probably never heard of Nordson (NASDAQ: NDSN) and Badger Meter (NYSE: BMI).Nordson operates in more than 35 countries, and it engineers, makes, and markets products used for dispensing adhesives, coatings, sealants, plastics, and other materials in everything from everyday consumer goods such as diapers and straws to high-tech applications in aerospace and mobile electronics.Badger Meter designs and markets meters and valves for measuring and controlling liquids and gases. Let's see why each divided stock is worth considering now.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu The Market Limited Registered Shs
Analysen zu The Market Limited Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Trumps Iran-Rede: ATX geht schwächer ins Osterwochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street schließlich uneins -- Börsen in Asien schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex verbuchten vor dem verlängerten Osterwochenende Verluste. An der Wall Street ging es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Donnerstag mit Abschlägen.