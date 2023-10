These 2 Stocks Led Wall Street Higher on Monday

Investors had a positive mindset coming out of the weekend, and it showed in big gains for major market benchmarks. Only the Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI) missed out on a 1% gain, and the rise in the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) and S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) helped build some upward momentum that bullish investors really wanted to see.IndexPercentage ChangeContinue reading Weiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool Zum vollständigen Artikel