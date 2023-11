These 2 Stocks Were Fed-Proof on Thursday

Thursday finally dealt major market benchmarks a losing day, with the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) breaking a long winning streak to fall nearly 1%. The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) and Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI) also fell, responding to comments from Fed Chair Jerome Powell that the central bank intends to stay flexible to react to whatever the economy demands from monetary policy.IndexDaily Percentage ChangeContinue reading Weiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool Zum vollständigen Artikel