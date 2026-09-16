Dow Aktie
WKN DE: A2PFRC / ISIN: US2605571031
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17.09.2026 01:51:01
These 2 Words From Fed Chair Kevin Warsh Sunk the Dow, S&P 500, and Nasdaq, and Put Wall Street on Notice
Today, Sept. 16, is the day Wall Street professionals and retail investors have had circled on their calendar for weeks: Federal Open Market Committee (FOMC) decision day on interest rates.
Leading up to the September FOMC meeting, prediction markets all but assured investors that an interest rate hike was expected. The questions to be answered were:
Fed Chair Kevin Warsh just shook Wall Street with two words. Image source: Official Federal Reserve Photo.
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