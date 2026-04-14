The Now Aktie
WKN DE: A0YJ2F / ISIN: US67010T1034
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14.04.2026 15:55:00
These 20 stocks in the now-cheap tech sector are positioned for the fastest growth through 2028
The S&P 500 information-technology sector’s forward P/E ratio is at its lowest relative to five-year averages among all sectors in the index.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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