Winners Aktie
ISIN: US97478A1060
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30.09.2026 09:30:00
These 3 AI Stocks Are Poised to Be Big Winners from Amazon's Choice to Block Meta's Muse
Rather than continuing to rely almost exclusively on online ads for its sales, Meta Platforms (NASDAQ: META) is looking to diversify its revenue streams with its new Muse agentic AI. However, one company isn't playing ball.
Amazon (NASDAQ: AMZN) said it is blocking Muse from purchasing products on its website. Consumers are still using the personal AI agent to make purchases on other sites, though, and the AI model's user base is growing faster than ChatGPT's did in its early days.
Amazon would prefer to create its own suite of AI agents instead. If it keeps Muse off its platform, these three AI stocks could be some of the biggest winners.
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