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20.11.2026 12:16:02
These 3 ETFs Could Set You Up for Life With Next to No Effort on Your Part
Investing doesn't have to be complicated. It's easy to get distracted by the noise about which stocks are going up or down and hearing about the latest big moves and pronouncements of famous CEOs, rich investors, and big-name Wall Street power players.
But professional money managers, investment banks, and big institutional investors like hedge funds are playing a different game than you. If you're an individual investor who's saving for retirement and trying to use the stock market to build wealth for the future, you don't have to try to keep up with the Wall Street big shots. You can keep it simple.
Buying low-cost index funds is often the best choice for everyday people who want to make money in the markets. Here's a game plan:
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