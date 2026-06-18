The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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18.06.2026 07:30:00
These 3 Stocks Have Crushed the Market This Year. Here's Why There Is More Upside Ahead
Despite economic headwinds and geopolitical tensions, equities have performed fairly well so far this year. The S&P 500 is up by a solid 8% to date. Some companies are doing an even more impressive job of overcoming all the challenges and volatility. Consider these three stocks that have left broader equities in the dust this year: Moderna (NASDAQ: MRNA), Krystal Biotech (NASDAQ: KRYS), and Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD). Despite their strong performances this year, these companies are still worth investing in.Image source: Getty Images.Moderna, the famous vaccine maker that was one of the leaders in the coronavirus market, is making significant progress toward important new approvals. The company is inching closer to earning the green light for its influenza vaccine, mRNA-1010. This product could help address an unmet market need, as the low effectiveness of current flu vaccines leaves many patients -- particularly the elderly, whom Moderna is targeting with mRNA-1010 -- at risk of severe cases of the disease and hospitalization. An approval here would be an important step forward for the vaccine maker.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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