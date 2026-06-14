Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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14.06.2026 13:17:00
These 4 Artificial Intelligence Stocks Have Room to Run Thanks to Anthropic's New Fable Model
Fresh off a $65 billion Series H funding round and the confidential filing of its S-1 with the Securities and Exchange Commission, Anthropic has unveiled its most powerful large language model to date, Fable 5.Let's explore what makes Fable so distinctive in the world of frontier artificial intelligence (AI). From there, I'll suggest four top stocks that are poised to benefit as Anthropic's model capabilities create new demand and opportunities across the AI system.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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