Arthur Hayes, the co-founder of the now-defunct BitMEX crypto exchange, is expecting that a quartet of cryptocurrencies -- Ethereum (CRYPTO:ETH), Zcash (CRYPTO:ZEC), NEAR Protocol (CRYPTO:NEAR), and Venice Token (CRYPTO:VVV) -- will rally, though he gave no timeline for when that might occur. He dubbed those coins the "Four Horsemen" in a post on X (formerly Twitter), calling for price targets ranging from 53% to 108% more than as of Nov. 23. He also expects the rally to come before the artificial intelligence (AI) bubble ends.

Hayes also said that his "conviction is meh," regarding the group, but he will probably not be completely wrong, so let's analyze his argument in a bit more detail.

Image source: Getty Images.

Continue reading