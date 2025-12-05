Quantum Aktie

Quantum für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 924829 / ISIN: US7479062041

05.12.2025 09:51:00

These 4 Quantum Computing Pure-Play Stocks Can Soar Up to 264% in 2026, According to Select Wall Street Analysts

Although artificial intelligence (AI) has been Wall Street's primary upside catalyst for the better part of the last three years, it was quantum computing pure-play stocks that took the lead in 2025.Over the trailing year, as of the closing bell on Dec. 2, we've watched IonQ (NYSE: IONQ), Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI), D-Wave Quantum (NYSE: QBTS), and Quantum Computing Inc. (NASDAQ: QUBT) advance by up to 684%, respectively. At one point in 2025, trailing-12-month gains for Rigetti neared 5,400%!Investors are clearly excited about the real-world potential for quantum computing, which relies on specialized computers and the theories of quantum mechanics to solve complex problems that classical computers can't tackle. This high-ceiling addressable opportunity isn't lost on Wall Street, either.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Quantum Computing Inc Registered Shs 12,84 -5,45% Quantum Computing Inc Registered Shs

