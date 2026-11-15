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WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50

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15.11.2026 15:05:00

These 5 International ETFs Add Stocks From Outside the U.S.

The Vanguard FTSE Developed Markets ETF (NYSEMKT: VEA), Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (NYSEMKT: VWO), iShares Core MSCI EAFE ETF (NYSEMKT: IEFA), iShares MSCI Emerging Markets ETF (NYSEMKT: EEM), and Vanguard Total International Stock ETF (NASDAQ: VXUS) all enable investors to add some international exposure to their portfolio. However, that doesn't mean these funds are interchangeable. There are some important differences that you should know before adding one of these ETFs to your portfolio.

Here's a look at how to decide which of these top international ETFs is best for your portfolio.

Image source: Getty Images.

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