Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
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10.11.2026 07:47:02
These 5 Internet Platform Stocks Run on Advertising Dollars
Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Meta Platforms (NASDAQ:META), Pinterest (NYSE:PINS), Snap (NYSE:SNAP), and Reddit (NYSE:RDDT) all make most of their money the same way: They sell ads.
But they don't depend on ads equally. Advertising was around 64% of Alphabet's revenue in the third quarter, the smallest share of the five. Pinterest is at the other end, getting substantially all of its revenue from ads, with Meta close behind at about 98%.
That gap matters now because ad growth slowed at all five from the second quarter to the third.
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