The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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09.11.2026 15:00:00
These 6 Telecom Stocks Collect Monthly Bills No Matter What the Market Does
Most investors are willing to take the occasional swing on a risky growth stock. The fact is, however, companies like AT&T (NYSE: T), Verizon Communications (NYSE: VZ), T-Mobile US (NASDAQ: TMUS), Comcast (NASDAQ: CMCSA), Charter Communications (NASDAQ: CHTR), and Lumen Technologies (NASDAQ: LUMN) are the kinds of companies that provide the reliable results that investors need.
Their common thread? They're all telecom names with businesses that generate regular revenue from customers paying monthly bills to maintain these connections...at least for the time being. In some of these cases, that could be changing soon.
Here's a closer look at each one and what the foreseeable future holds.
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