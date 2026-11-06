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WKN DE: A2PDWW / ISIN: JP3977010002
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06.11.2026 14:15:00
These 6 Utility Stocks Offer Income and a Link to Power Demand
NextEra Energy (NYSE: NEE) and Dominion Energy (NYSE: D) plan to merge, as NextEra seeks to tap into the massive growth in electricity demand it expects. Duke Energy (NYSE: DUK), The Southern Company (NYSE: SO), American Electric Power (NASDAQ: AEP), and Xcel Energy (NASDAQ: XEL) are all hoping to do the same thing. And there's a huge opportunity, with electricity demand expected to increase 60% between 2025 and 2045. To put that demand into perspective, it increased by only 10% between 2005 and 2025.
Here's a look at each of these six large dividend-paying U.S. utilities and why you might want to consider buying each one.
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