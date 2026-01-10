FORM Holdings Aktie
WKN DE: A2AJ0M / ISIN: US34634E1029
|
10.01.2026 13:30:00
These 8 stocks could form the backbone of AI as chips get more powerful
Beyond obvious AI plays like Nvidia, experts see opportunity in shares of infrastructure companies, some of which remain cheap.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
