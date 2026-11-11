StubHub a Aktie
WKN DE: A416HY / ISIN: US86384P1093
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11.11.2026 18:14:26
These Analysts Cut Their Forecasts On Stubhub After Weak Q3 Results
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Nachrichten zu StubHub Holdings Incorporation Registered Shs -A-
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09.11.26
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27.10.26
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11.08.26
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28.07.26
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03.07.26
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23.06.26
|StubHub UK ordered to pay £1.5mn penalty for ‘drip pricing’ (Financial Times)
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23.06.26
|StubHub UK ordered to pay £1.5mn penalty for ‘drip pricing’ (Financial Times)
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12.05.26
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Analysen zu StubHub Holdings Incorporation Registered Shs -A-
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