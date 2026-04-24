Churchill Downs Aktie
WKN: 923011 / ISIN: US1714841087
|
24.04.2026 19:11:58
These Analysts Increase Their Forecasts On Churchill Downs After Upbeat Q1 Results
This article These Analysts Increase Their Forecasts On Churchill Downs After Upbeat Q1 Results originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Churchill Downs Inc.
|
21.04.26
|Ausblick: Churchill Downs stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
24.02.26
|Ausblick: Churchill Downs informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
10.02.26
|Erste Schätzungen: Churchill Downs präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Churchill Downs Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Churchill Downs Inc.
|86,50
|4,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich uneins -- DAX beendet Handelswoche knapp im Minus -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt notierte im Freitagshandel leichter, während sich der deutsche Leitindex letztlich seitwärts bewegte. Die US-Börsen zeigten sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.