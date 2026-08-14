McGraw Hill Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A41CV9 / ISIN: US5809071039
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14.08.2026 14:51:58
These Analysts Revise Their Forecasts On McGraw Hill After Q1 Results
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Nachrichten zu McGraw Hill Incorporation Registered Shs
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12.08.26
|Ausblick: McGraw Hill zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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29.07.26
|Erste Schätzungen: McGraw Hill öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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10.06.26
|Ausblick: McGraw Hill stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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27.05.26
|Erste Schätzungen: McGraw Hill stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu McGraw Hill Incorporation Registered Shs
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Aktien in diesem Artikel
|McGraw Hill Incorporation Registered Shs
|13,10
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