Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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19.08.2026 14:11:24
These Are 3 of the Cheapest Stocks on the Nasdaq-100 Right Now. Are They Deals, or Is There Underlying Risk Here?
Many stocks on the Nasdaq exchange are trading at extremely high valuations. That can make picking stocks to buy there a challenge, as many of them may be due for significant corrections due to their inflated price tags. Below, however, I'm going to look at three of the cheapest stocks on the Nasdaq-100 index, which, based on their expected future profits, appear to be bargain buys, and I'll look at why they appear to be so cheap and why they may be trading at discounts.Micron Technology (NASDAQ:MU), PDD Holdings(NASDAQ:PDD) , and Adobe (NASDAQ:ADBE) all appear to be trading at dirt cheap valuations. Are they incredible buys right now, or is there more to the story with their seeming low prices?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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