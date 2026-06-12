Bank of America Aktie

Bank of America für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858388 / ISIN: US0605051046

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12.06.2026 15:51:00

These are the assets investors should buy if a peace deal with Iran happens, says Bank of America

Low approval ratings and a jump in inflation may be forcing President Donald Trump’s hand in ending the war, with some asset prices already starting to anticipate that.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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