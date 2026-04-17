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WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088

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17.04.2026 12:15:00

These Are the Best Military AI Stocks To Buy Today That Are Not Named Palantir

When investors think of military-oriented artificial intelligence (AI) stocks, Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) often comes to mind. Given the company's role in finding Osama bin Laden and its use of AI to deliver analytical insights, one can hardly blame them.Palantir's 215 P/E ratio makes it difficult for investors to build a bull case for the stock. But these investors should know that it's not the only defense-related tech stock tied to AI. As conflicts crop up around the world (including the current war with Iran), these three stocks could benefit as the military increasingly seeks the benefits of AI.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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