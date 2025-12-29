Biotech Holdings LtdShs Aktie
WKN DE: 925970 / ISIN: CA0909381018
|
29.12.2025 19:05:00
These biotech stocks are getting hammered by shocking brittle-bone treatment study results
Shares of both Ultragenyx and Mereo BioPharma were seeing record selloffs after disappointing trial results for setrusumab.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
