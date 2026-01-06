AutoZone Aktie
WKN: 881531 / ISIN: US0533321024
|
06.01.2026 11:40:00
These Catalysts Could Drive AutoZone Stock Higher in 2026
After a steep drop that took place in 2025's final quarter, AutoZone (NYSE: AZO) stock closed the year up by just 5%. However, its shares have almost tripled over the past five years, showing how much momentum the automotive stock can gain when it's on a roll.Moreover, considering some of the catalysts that could drive future growth, the recent dip may present an attractive long-term buying opportunity.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AutoZone Inc.mehr Nachrichten
|
31.12.25
|S&P 500-Papier AutoZone-Aktie: So viel Gewinn hätte eine AutoZone-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
24.12.25
|S&P 500-Wert AutoZone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AutoZone von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
23.12.25
|Zuversicht in New York: S&P 500 verbucht am Dienstagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
17.12.25
|Schwache Performance in New York: S&P 500 zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
17.12.25
|S&P 500-Handel aktuell: So entwickelt sich der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
|
17.12.25
|Minuszeichen in New York: S&P 500 notiert im Minus (finanzen.at)
|
17.12.25
|S&P 500-Wert AutoZone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AutoZone-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16.12.25
|NYSE-Handel S&P 500 gibt zum Ende des Dienstagshandels nach (finanzen.at)
Analysen zu AutoZone Inc.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|AutoZone Inc.
|2 780,00
|-0,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX setzt Gewinnserie letztlich fort -- DAX beendet Handel mit Rekordhoch -- Wall Street schließt freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte aufwärts, während der deutsche Leitindex Zuschläge verbuchte. An der Wall Street ging es aufwärts. Die Märkte in Fernost wiesen grüne Vorzeichen aus.