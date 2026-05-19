ERA Mining Machinery Aktie
WKN DE: A0X91P / ISIN: KYG3108S1066
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19.05.2026 12:51:00
These charts offer a warning to the next generation — a new era of higher Treasury yields may be coming
This “pennant” chart pattern warns that Treasury yields could be headed much higher. But an alternative scenario is so good either.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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