Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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09.06.2026 17:04:00
These ETFs surged thanks to early SpaceX stakes. What happens to them after the IPO?
Investors have recently flocked to ETFs that already have SpaceX exposure. But those funds are about to lose “whatever scarcity value” they once had, one expert warns.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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