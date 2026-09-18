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18.09.2026 11:02:33
These European Cities Say They Have Too Many Tourists. Why Are Their Airports Expanding?
Airport expansions in places like Venice, Barcelona and the Spanish island of Mallorca can undermine local efforts to restrain overtourism, and can even enable more tourists to come.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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