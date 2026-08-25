Being Aktie
WKN: 928673 / ISIN: JP3799650001
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25.08.2026 18:04:00
These growth stocks are still cheap, despite the S&P 500 being near a record high price-to-sales valuation
These are three of the 11 stocks among the S&P 500 that passed a screen, trading below their long-term average price/sales ratios, with estimates for very strong revenue growth through 2028.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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