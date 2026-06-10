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WKN DE: A3D1CX / ISIN: KYG5244R1083
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10.06.2026 21:08:00
These in-demand jobs pay over $100,000 — and offer raises that keep ahead of inflation
U.S. inflation rates outpaced wage gains for a second straight month in May.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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