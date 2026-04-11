Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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11.04.2026 09:39:00
These Industrial Stocks Don't Come on Sale Often. Now Is the Time to Buy.
The stock market volatility that the war between the United States, Israel, and Iran has caused over the past month has shaken many of our portfolios to the core. The entire market is down one day and up the next, moving violently on news coming out of Washington and Tehran that's rendered obsolete within hours.But with this chaos comes opportunity. Some stocks that have been on a legendary bull run have stalled out and dipped slightly. Other stocks that are normally very stable have been knocked down to discount prices.The two stocks in this article are both examples of the former.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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