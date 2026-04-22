True Aktie
WKN: 889349 / ISIN: TH0375010012
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22.04.2026 15:46:00
These investments promise high yield with bond-like safety. But what looks too good to be true often is.
When dentists start getting cold calls about private credit, you know the fad has peaked.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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