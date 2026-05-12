The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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13.05.2026 01:00:00
These little-known SGX tech stocks are beating the market. What’s driving them up?
Avi-tech up 5.4%, and Asti, up 100%, in the space of a weekWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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