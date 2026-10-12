These S&P 500 Stocks Are Down More Than 80% From Their All-Time Highs. Could They Be Good Contrarian Buys?

Investing in stocks that are down big can be risky. But it can also yield significant gains later on. The danger, of course, is that these types of stocks may fall further in value if their underlying businesses haven't sufficiently improved.

The S&P 500 is an index that's full of top, leading companies. However, many have been struggling in recent years. Three stocks within the index that are down 80% or more from their all-time highs include Nike (NYSE:NKE), PayPal (NASDAQ:PYPL), and PG&E (NYSE:PCG). Are any of them worth buying and taking a contrarian position in right now?

Image source: Getty Images.

Continue reading