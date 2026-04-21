Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
|
21.04.2026 17:04:00
These stocks are popping after Amazon and Anthropic expand their chip partnership
Amazon’s Trainium chip is seeing more traction, and suppliers Astera Labs, Credo and Marvell stand to gain.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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