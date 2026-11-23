NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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23.11.2026 20:44:00
These stocks are the biggest gainers after Jensen Huang’s return to Nvidia
Huang’s comeback offers relief to the battered AI trade and drives major boosts across the tech sector.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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20:46
|ROUNDUP 4/Nach Trump-Eingreifen: Nvidia holt Firmenchef Huang zurück (dpa-AFX)
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|Huang: Werde beim zweiten Mal besserer Chef sein (dpa-AFX)
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|Aufschläge in New York: So performt der NASDAQ 100 am Nachmittag (finanzen.at)
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|Freundlicher Handel in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Montagnachmittag (finanzen.at)
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Analysen zu NVIDIA Corp.
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