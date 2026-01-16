Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
16.01.2026 18:05:00
These Stocks Trade Near All-Time Highs but Remain Solid Long-Term Buys
Shares of Amazon (NASDAQ: AMZN) and Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) are looking to lead the bull market higher in 2026, having recently hit new highs. These are large companies with trillion-dollar market capitalizations, but their high valuations are supported by robust revenues and profitability, making them relatively safe long-term investments.Amazon and Alphabet operate services that millions of people use every day. It's this foundation that can produce shareholder returns for years, if not decades, to come. Here's more on why these companies are worthy long-term holdings for your portfolio.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
