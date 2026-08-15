Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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15.08.2026 18:51:20
These Three Metrics Explain Why S&P 500 Index Has Hit Record High
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